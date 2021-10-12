Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanışı ve AR-GE Merkezlerinin Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Daha fazla göster Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 AR-GE Merkezi Açılış Töreni", Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in katılımı ile gerçekleştirildi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya canlı bağlantı ile katılarak ilimizdeki merkezlerin açılışını gerçekleştirdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in konuşmasının ardından İstanbul, Antalya ve Bursa'dan canlı bağlantılar yapıldı.

İstanbul'da Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan canlı bağlantıda Vali Yerlikaya'ya, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul yönetimi ile çok sayıda öğrenci eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için çalışırken, aynı zamanda yeni yatırımlarla eğitim altyapımızı tahkim ediyoruz. " dedi.

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kurulan 50 AR-GE merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerini son derece önemli buluyoruz. AR-GE merkezleri ile öğrencilerimiz hem fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak, hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır.

Yine bu merkezler vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken, yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacaktır. Güçlenen altyapısı, gelişen imkanları, modern AR-GE merkezleri, vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosu ile bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacaktır. "

"Proje ile Okullar Arasındaki Başarı Farkının Azaltılmasını Hedefledik"

Bakan Özer konuşmasına mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak başladı. Bu yönde yapılan çalışmalara değinen Bakan Özer sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu bağlamda, önem verdiğimiz konuların başında sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulması ve yapılan iş birliklerinin zenginleştirilmesi gelmektedir. Şu anda mesleki eğitime verdiğimiz tüm alanlarda, sektörlerin güçlü temsilcileriyle iş birliği kurmuş bulunuyoruz. Bu iş birlikleri kapsamında, mezunlarımıza istihdam öncelikli bir meslek eğitimi sunulması sağlanmıştır. "

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"nin en önemli özelliğinin okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rol oynaması olduğunu belirten Bakan Özer, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Proje sayesinde seçilen okulların altyapısını güçlendirerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasını hedefledik. Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır. Bir yıl gibi bir süre içerisinde hükümetimiz tarafından projemize aktarılan 1 milyar lira bütçe kullanılmıştır. "

Bakan Özer, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, açılışı yapılan 50 AR-GE merkezinin hayırlı olmasını diledi.

11 AR-GE Merkezi İstanbul'da

Vali Yerlikaya ise konuşmasına Cumhurbaşkanına destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı. Ülke genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 50 AR-GE birimi kazandırıldığını söyleyen Vali Yerlikaya, bunların 11'inin İstanbul'da olduğunu belirtti.

1976'dan beri uluslararası en az 2 ödül kazanan Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Lisesi'nin 11 AR-GE merkezinden birisi olduğunu belirten Vali Yerlikaya, "Bu kardeşlerimiz öğretmenleriyle beraber çok amaçlı robotik çalışmalarla ünlendiler, ödül aldılar. Kısa süre içerisinde de 25 patent ve faydalı model müracaatları oldu. 2019'dan beri İstanbul'umuzda bakanımızın da, bakan yardımcımızın da gayretleriyle Milli Eğitim Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aynı zamanda reel sektörün duayenleri İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odamızla birlikte 239 Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin 97'sinde eğitim, istihdam ve üretim alanlarında işbirliği protokolü imzaladık. " dedi.

İstihdamda, üretimde, çocukların ve gençlerin yetişmesinde staj ve mezun olduktan sonra işe girme hedeflerinde önemli bir ivme kazanıldığını vurgulayan Vali Yerlikaya, "Artık gençlerimiz lise çağından itibaren okulumuzda kurulan bu güzel mekanda yeniliğe imza atan ağabeylerinin yanında biz de varız diyerek bir iddia sahibi olduklarını herkese gösterdiler. Mesleki teknik Anadolu liselerimize göstermiş olduğunuz destek ve hizmetlerden dolayı İstanbul ve 255 bin Mesleki Teknik Anadolu Lisesindeki yavrularımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul, Antalya ve Bursa'dan yapılan canlı bağlantılar ile 50 AR-GE merkezinin eş zamanlı olarak açılışı gerçekleştirildi.

Canlı bağlantıların ardından, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin okulda bulunan atölyeleri gezmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile açılış son buldu.

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