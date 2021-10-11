Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi İstanbul'da yapılan operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, İstanbul emniyetini tebrik etmişti Kuzey Marmara otobanında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir...

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, İstanbul emniyetini tebrik etmişti

İSTANBUL - Kuzey Marmara otobanında uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir tıra düzenlenen nefes kesen operasyonda 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü N Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. İl sınırına girdikten sonra İstanbul-Kocaeli arasındaki Kuzey Marmara Otobanı'nda seyir halinde olan uyuşturucu yüklü tıra 8 Ekim gecesi operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu kokusu dışarı sızmaması için nanelerle kamufle edilmiş

Çuvallar içerisinde koku sızmaması için naneyle kamufle edilmiş halde 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan operasyon anları polis tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde narkotik polislerinin aracı takip etmesi, operasyona start verilmesiyle seyir halinde olan aracın etrafının çembere alınarak durdurulması yer alıyor.

Operasyon kapsamında yakalanan tır sürücüsü, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından duyurmuştu

Kuzey Marmara Otobanında tırda nanelerin arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen ve ülkeye İran üzerinden sokulduğu tahmin edilen eroin ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi Yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" mesajıyla duyurmuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi

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Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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