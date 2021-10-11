Küçükçekmece'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Küçükçekmece'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı İstasyon Caddesinde seyreden ticari minibüsün arkadan çarptığı otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından bir iş yerinin bahçesine girdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin kaldırıma çıkarak kadına çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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