Korfbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak - Haberler
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Korfbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel
Korfbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TSİ 18.30'da başlayacak maçı kazanması halinde milliler, İskoçya-Slovakya maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Milliler, yarı finalde kaybederse üçüncülük maçına çıkacak.

Korfbol Milli Takımı, şampiyonada son çıktığı maçta Galler'i 15-9 yenip B Grubu'nu lider tamamlamış ve yarı finalde A Grubu'nun ikincisi Polonya ile eşleşmişti.

AA / Fatih Gazioğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Korfbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak - Haberler
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