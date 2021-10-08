Korfbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TSİ 18.30'da başlayacak maçı kazanması halinde milliler, İskoçya-Slovakya maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.

Milliler, yarı finalde kaybederse üçüncülük maçına çıkacak.

Korfbol Milli Takımı, şampiyonada son çıktığı maçta Galler'i 15-9 yenip B Grubu'nu lider tamamlamış ve yarı finalde A Grubu'nun ikincisi Polonya ile eşleşmişti.