Kars'ta ağır silah atışları yapılacak

KARS (İHA) - Kars'ta ağır silahlarla atış yapılacak. 1-31 Kasım 2021 tarihinde tarihleri yapılacak atışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.

Kars Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Kars ili sınırları dahilinde bulunan Şehit Asb. Üçvş. İ. Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 01 Kasım- 31 Kasım 2021 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecektir" denildi.

Açıklamada, "Atış Yüksekliği Atışlar 14 bin feet tavanını aşmayacaktır. Atışlar, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Atışların yapılacağı tarihler arasında özellikle civar köylerde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve atış alanı ile etrafına hayvanlarını otlatmak için götürememeleri istendi. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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