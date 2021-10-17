Karasu'da 1,5 kilo kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler
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Karasu'da 1,5 kilo kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Karasu'da 1,5 kilo kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo kubar esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo kubar esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe Mahallesi'nde bir adrese narkotik köpeğiyle operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramada, yaklaşık 1,5 kilo içime hazır kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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