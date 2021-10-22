KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş 7. Uluslararası Kitap ve Kültür FuarıKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kahramanmaraş 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şairler, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, kitap fuarı ile ilgili bilgiler vermesinin ardından Yazar Mustafa Tatçı da açılış konuşması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın şehrimize ve kitapseverlere hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, fuara katılım gösteren şair ve yazarlara da teşekkür ettiler. Kurdele kesimi ile açılışı yapılan kitap fuarında, yayınevleri, şair ve yazarlara ait stantları ziyaret eden Vali Coşkun, şair ve yazarlarla da bir süre sohbet ederek, 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılmasında emeği geçenler ile destek veren şair ve yazarlara teşekkür etti. 150 yayınevi, 15 ülkeden 200 şair ve yazarın katıldığı Kahramanmaraş 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, KAFUM Fuar Alanı'nda 22-31 Ekim tarihleri arasında çeşitli söyleşi ve etkinliklerle ziyaretçilerine açık olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri