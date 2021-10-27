Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek - Haberler
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Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.

Kamu yayıncısı NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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