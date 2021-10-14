İzmir'de yeniden görülen KESK davasında 30 sanığa beraat kararı - Haberler
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İzmir'de yeniden görülen KESK davasında 30 sanığa beraat kararı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İzmir'de yeniden görülen KESK davasında 30 sanığa beraat kararı

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yönetici ve üyelerine yönelik yasa dışı silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla verilen çeşitli cezalara karşı Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeniden yargılama kararının ardından görülen davada 30 sanık beraat etti.

İZMİR (AA) - İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yönetici ve üyelerine yönelik yasa dışı silahlı örgüt üyeliği suçlamasıyla verilen çeşitli cezalara karşı Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeniden yargılama kararının ardından görülen davada 30 sanık beraat etti.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar yargı sürecinin 13 yıldır sürdüğünü anımsatarak, büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını ve mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Sanık avukatları davanın uzun sürmesi nedeniyle sanıklar ve ailelerinin mağdur olduğunu, suç teşkil ettiği ileri sürülen eylemlerin anayasal bir hak olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Avukat Nedim Değirmenci, AA muhabirine, dava içeriğinin polis ve jandarma tarafından suni delillerle oluşturulduğunu savunarak, "Cezalar çıktı, Yargıtay onadı. Yargıtay kararına karşı AYM başvurusu yapıldı. Başvuruda toplantı özgürlüğü, sendikal faaliyet özgürlüğü temelindeki taleplerimiz kabul edildi. Onun neticesinde yeniden yapılan yargılamada bugün mahkemenin fiillerin suç olmadığının tespiti bakımından istemimiz gibi karar vermesi oldukça önemliydi." dedi.

KESK yönetici ve üyelerinin aralarında olduğu bir grup 2009 yılında yasadışı silahlı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı. Yapılan yargılamada 30 sanık, çeşitli cezalara çarptırılmış, karar Yargıtay tarafından onanmıştı. Yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, sanıkların katıldıkları toplantı ve gösterilerin tek başına silahlı örgüt üyeliğine gerekçe yapılamayacağını belirterek yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetmişti.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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