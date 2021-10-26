İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi - Haberler
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İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Kültür Sanat

İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi Şırnak'ın Balveren beldesinde çiftçilikle geçinen Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, dünyayı geziyor.

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ŞIRNAK (İHA) - İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Balveren beldesinde çiftçilikle geçinen Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, dünyayı geziyor.

5 çocuk sahibi Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, 12 yıl önce Suriye, Irak, İran gibi yakın ülkeler ile dünya turuna başladı. Daha sonra rotayı genişleten Feyzullah ve Taybet Artuç, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi. Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, gittikleri ülkelerde yöresel kıyafetlerle hem halay çekip hem de geziyor.

Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi parası çıkardıklarını belirten Feyzullah Artuç, "Amacım dünyayı görmek, insanları tanımak, yabancı dil ve dilleri bilmek, ülkelerin yaşam tarzları, sosyal ve ekonomik durumları, yönetim şekli ve coğrafi konumlarını öğrenmek istedik. Bunda da pişman değiliz. Tekrar dünyaya gelsem, tekrar gezerim. Biz önce Türkiye'yi gezdik. İnsan gezdikçe dünya daralıyor. İnsanın ufku açılıyor. Sonra komşu ülkeleri gezmeye başladık. Sonra neden uzak ülkelere gitmeyelim dedik. Aslında bütün dünyayı gezmeyi amaçlıyoruz. Gelecek sene Amerikan vizesine başvuracağım. Bu iki buzağı baharda satsam, 10 binden aşağı satmam. 10 bin artı 10 bin daha biz rahatlıkla yabancı bir ülkeye gidebiliriz. Biz gelirimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Biz çiftçiyiz, kendi emeğimizle geçimimizi sağlıyoruz. Biz kendi yöresel kıyafetlerimiz ile genelde gezdik. Buda insanların ilgisini çekti. Biz gittiğimiz ülkelerde halay çektiğimizde vatandaşlar bizleri izliyordu" dedi.

İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi

İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi

İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi

İneklerini satarak, 12 yılda 5 kıtada 37 ülke ve 86 şehir gezdi
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