İdil'e yeni atanan öğretmenler kaynaşma yemeğinde buluştu - Haberler
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İdil'e yeni atanan öğretmenler kaynaşma yemeğinde buluştu

AA / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel
İdil'e yeni atanan öğretmenler kaynaşma yemeğinde buluştu

Şırnak'ın İdil ilçesine atanan öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesine atanan öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Şırnak Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen programa sendikanın şube başkanı Turgut Tatar, sendika üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Tatar, yaptığı konuşmada, çalışma barışını sağlamak istediklerini belirterek, öğretmenlere yeni görevlerinde başarı diledi.

AA / Mehmet Demirhan - Son Dakika Haberleri
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