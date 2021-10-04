İdil'e yeni atanan öğretmenler kaynaşma yemeğinde buluştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesine atanan öğretmenler düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Şırnak Şubesi tarafından bir restoranda düzenlenen programa sendikanın şube başkanı Turgut Tatar, sendika üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Tatar, yaptığı konuşmada, çalışma barışını sağlamak istediklerini belirterek, öğretmenlere yeni görevlerinde başarı diledi.