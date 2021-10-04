"Hayvan beslemek merhamet duygunuzu geliştirir"

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Talas Pati Evi'nde bir araya geldiği çocuklara seslenerek, "Hayvan beslemek sizlerin merhamet duygunuzu geliştirir. İmkanınız varsa evinizde bir hayvan besleyin" tavsiyesinde bulundu.

Başkan Yalçın, Kayseri Hayvan Hakları Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel'in de katıldığı Talas Pati Evi'ndeki programa evinde beslediği Balım köpeğiyle geldi. Burada öğretmen ve öğrencilerle buluşan Başkan Yalçın, 3 yavru köpeği de sahiplenenlere teslim etti.

Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Yalçın, kendilerine hayvanları koruma ve beslemeyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

"3 BİN 578 KÖPEĞE BAKIM YAPILDI"

İki yıl önce hizmete giren Talas Pati Evi ile ilgili bilgiler de veren Başkan Yalçın, "Bugüne kadar buradan 3 bin 578 köpeğin bakımı gerçekleşti. 560 kişi de buradaki köpekleri sahiplendi. Burada asıl amacımız köpeklerin ilk barınma yeri. Gece gündüz herhangi bir yerde yaralı veya aç kalmış bir hayvan görürseniz bizim Pati Kurtaran ekibimize haber vermeniz yeterli. Ekibimiz bugüne kadar çok sayıda yaralı yaban hayvanlarına yardım etti. Eviniz müsaitse bir kedi, köpek, balık, kuş veya tavşanla irtibatınız olsun. Bu hayvanlar sizin zekanızı da geliştirir, merhamet duygularınızı yani iyilik duygularınızı da geliştirir. Buraya gelip köpeklerimizi sevdiğiniz için teşekkür ediyor, gözlerinizden öpüyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIN RUHSAL GELİŞİMİ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Öğrencilerin pati evine gelmesinin önemine değinen Türkçe Öğretmeni Funda Öztürk, "Bugün Talas Belediyemizin aracılığıyla çocuklarımızı buraya getirdik. Gelişim sadece fiziksel değildir. Çocuklarımızın duygusal gelişimini de önemsiyoruz. Merhamet ve vicdan anlamında bugün çocuklarımıza çok büyük katkılar sağladık. Bu konuda Talas Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"HAYVANLARA YARDIMCI OLMAYI ÖĞRENDİK"

Hayvanlarla bir araya gelen çocuklar da, "Bugün her şey çok güzeldi. Bütün hayvanları sevdik. Çok mutlu olduk. Buradaki hayvanları gördük. Çok tatlı hayvanlar var burada. Hem empati kurmuş olduk hem de onlara yardımcı olmayı öğrendik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Hayvanları daha yakından tanımış olduk" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Yalçın çocuklara çeşitli hediyeler ile ikramlarda bulundu. - KAYSERİ