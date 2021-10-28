Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Soğuk Pınar mevkiinde Bilal Kar idaresindeki 58 ZD 079 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Bilal Kar ile araçta bulunan Can Kahraman yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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