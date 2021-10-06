Fransa'nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Haberler
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Fransa'nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Fransa'nın Bamako Büyükelçisi, Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer, Macron'un Mali devlet kurumlarına karşı kullandığı "düşmanca ve aşağılayıcı ifadeler" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Fransız diplomata, Mali hükümetinin söz konusu ifadeler karşısındaki öfkesi dile getirildi ve dostane ilişkilere zarar verebilecek bu açıklamalar güçlü şekilde protesto edildi.

Fransız makamları "yargılamalardan kaçınmaya" davet edilerek, özellikle Sahel'deki terörle mücadele başta olmak üzere asıl meselelere odaklanmak için karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Mali hükümetinin, Mali halkının meşru taleplerine saygı duyan ortaklarla, istendiği taktirde samimi ve uyumlu ilişkiler kurmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Fransa ile Mali arasındaki Wagner polemiği

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle, Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı, tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükümet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez...Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Wagner'in Mali'de konuşlanacağı iddiası

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Rus basınında ise bir grup Rus paralı askerin 1 Ekim'den bu yana Mali'de olduğu öne sürülmüştü.

Wagner Afrika'nın 9 ülkesinde olabilir

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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