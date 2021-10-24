Diyarbakır'da sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenlendi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, "Kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya, gelir almaya başlayacağını hep birlikte görmüş olacağız. Bütün Türkiye'ye, dünyaya 'Kerem ke (Buyurun)' diyoruz" dedi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sönmüş volkanik Karacadağ'da 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'nden başlayan 10 kilometrelik parkurda çoğu Diyarbakır, Şanlıurfa ile Mardin olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen bisikletçiler, Dişlibaşak Mahallesi'ni geçerek Şimşek mezrasındaki 'Lav Yolu'na kadar pedal çevirdi. Yaklaşık 500 sporseverin katıldığı programda, bisikletlerinin zillerini çalarak ilerleyen sporculara, bölge halkı da el sallayarak destek verdi. Bisiklet turunun ardından Karacadağ'ın en son lavını püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu ile Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da katıldı.

Program sonrası Vali Karaloğlu, katılımcı bazı çocuklara bisiklet hediye etti.