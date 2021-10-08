Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? - Haberler
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Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

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Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Cumartesi günü bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri, açılış kapanış saatleri ve hafta sonları açık olup olmadığı merak edilmekte. Peki, Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Cumartesi günü bankalar açık mı? sorusu hafta sonuna girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Havale, Para Çekme, Kredi çekme, kredi kartı ödemesi, acil nakit ihtiyacı gibi nedenlerden dolayı bankaya hafta sonu gitmek isteyen vatandaşlar internette en çok "Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?" sorularını araştırmakta. Bankaların çalışma saatleri, açılış - kapanış saatleri ve hafta sonu çalışıp çalışmadığı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Cumartesi ve Pazar günü bankalar açık değildi. Bankaların çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00 - 12.30 arası ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ancak AVM, Havalimanı ve büyük marketlerin içerisinde yer alan bankalar hafta sonları da hizmet verebilmektedir. Hangi bankaların açık olduğu ile ilgili detaylara bilgi almak istediğiniz bankanın müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

AKBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Akbank internet sitesinde yer alan bilgiye dayanarak Akbankşubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank şubeleri hafta sonları hizmet vermemektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

QNB FİNANSBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Qnb Finansbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre QNB Finansbank şubeleri hafta içi09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

GARANTİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Garanti Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Garanti şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

DENİZBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Denizbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Denizbank şubeleri hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

ZİRAAT BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

Ziraat Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ziraat Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

HALKBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Halkbank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halkbank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

HSBC BANK HAFTA SONU AÇIK MI?

HSBC Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre HSBCziraa Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

ING BANK HAFTA SONU AÇIK MI?

ING Bank internet sitesinde yer alan bilgiye göre ING Bank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

İŞ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

İş Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre İş Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

TEB HAFTA SONU AÇIK MI?

TEB internet sitesinde yer alan bilgiye göre TEB şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

YAPI KREDİ BANKASI HAFTA SONU AÇIK MI?

Yapı Kredi Bankası internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

VAKIF BANK HAFTA SONU AÇIK MI? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Vakıf Bank internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vakıf Bank şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

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Haber: Cumartesi günü bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı? Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? - Haberler
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