ÇATALCA'MIZDA ATA'MIZA MUHTEŞEM SAYGI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇATALCA'MIZDA ATA'MIZA MUHTEŞEM SAYGI

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇATALCA'MIZDA ATA'MIZA MUHTEŞEM SAYGI

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve devam eden projeleriyle ilçemize adeta tarihi günler yaşatan Başkanımız Mesut ÜNER, projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklar ile gençleri konumlandırmasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e olan samimi...

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve devam eden projeleriyle ilçemize adeta tarihi günler yaşatan Başkanımız Mesut ÜNER, projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklar ile gençleri konumlandırmasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e olan samimi gönül bağını, sevgisini ve saygısını her fırsatta ifade etmesiyle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

İlçemizde proje açılışları ile beraber yeni projelerin temelini atmaya aralıksız devam eden Başkanımız Mesut ÜNER, geçtiğimiz gün depreme karşı dayanıksız riskli raporu olan Belediye İş Hanının yıkımını gerçekleştirmişti. Yıkılan Belediye İş Hanının yerine, Modern Belediye Ticaret Merkezi yapılacak. İşte bu yıkım sırasında duvara yapıştırılmış bir ATATÜRK fotoğrafı fark edildi. Yıkım hemen durduruldu ve duvardan ATATÜRK fotoğrafı alındı. Teslim alınan ATATÜRK fotoğrafı Çatalca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürümüz Melis EBEVİ tarafından çerçeve yaptırılarak Başkanımız Mesut ÜNER'e teslim edildi. Başkanımız Mesut ÜNER, ATATÜRK fotoğrafını teslim aldığı sırada Modern Belediye Ticaret Merkezi yapımı bittiğinde fotoğrafın ticaret merkezinin en güzel yerinde yeniden var olacağını müjdeledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ATA'MIZA OLAN SEVGİMİZ SONSUZDUR. Depreme karşı dayanıksız ve riskli raporu olan Belediye İş Hanımızın dün yıkımını başlamıştık. Yıkım yapılan alanda ilçemize "Modern Ticaret Merkezi" kazandıracağız. İşte bu yıkım sırasında ekip arkadaşlarım duvarda bir ATATÜRK fotoğrafı fark etti ve hemen yıkımı durdurdu. Ata'mızın fotoğrafı duvardan alındıktan sonra yıkım işlemi devam etti. Bugünde duvardaki Ata'mızın fotoğrafını İmar ve Şehircilik Müdürümüz Melis EBEVİ çerçeve yaparak tarafıma emanet etti. Emanet diyorum çünkü yapımına başladığımız Modern Ticaret Merkezi Projemiz bittiğinde Ata'mızın fotoğrafı Modern Ticaret Merkezimizin en güzel yerinde var olacak ve Ata'mıza olan bağımızın nişanesi olacak. HER ZAMAN SÖYLÜYORUM TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E OLAN SEVGİMİZDE SAYGIMIZDA SONSUZDUR VE AYNI ZAMANDA HEMŞERİSİ OLMAKTANDA GURUR DUYDUĞUM ATA'MIZA OLAN BAĞIMIZI, SEVGİMİZİ VE SAYGIMIZI HİÇ KİMSE SORGULAYAMAZ. "dedi.

#BirlikteÇatalcayız

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Bülent Ersoy Nihal Yalçın Mustafa Keser
Spor Cristiano Caner Erkin Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇATALCA'MIZDA ATA'MIZA MUHTEŞEM SAYGI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:54:42. #1.17#