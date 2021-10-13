ÇATALCA'MIZDA ATA'MIZA MUHTEŞEM SAYGI

Çatalca'mıza kazandırdığı projelerle ve devam eden projeleriyle ilçemize adeta tarihi günler yaşatan Başkanımız Mesut ÜNER, projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklar ile gençleri konumlandırmasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e olan samimi gönül bağını, sevgisini ve saygısını her fırsatta ifade etmesiyle gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

İlçemizde proje açılışları ile beraber yeni projelerin temelini atmaya aralıksız devam eden Başkanımız Mesut ÜNER, geçtiğimiz gün depreme karşı dayanıksız riskli raporu olan Belediye İş Hanının yıkımını gerçekleştirmişti. Yıkılan Belediye İş Hanının yerine, Modern Belediye Ticaret Merkezi yapılacak. İşte bu yıkım sırasında duvara yapıştırılmış bir ATATÜRK fotoğrafı fark edildi. Yıkım hemen durduruldu ve duvardan ATATÜRK fotoğrafı alındı. Teslim alınan ATATÜRK fotoğrafı Çatalca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürümüz Melis EBEVİ tarafından çerçeve yaptırılarak Başkanımız Mesut ÜNER'e teslim edildi. Başkanımız Mesut ÜNER, ATATÜRK fotoğrafını teslim aldığı sırada Modern Belediye Ticaret Merkezi yapımı bittiğinde fotoğrafın ticaret merkezinin en güzel yerinde yeniden var olacağını müjdeledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ATA'MIZA OLAN SEVGİMİZ SONSUZDUR. Depreme karşı dayanıksız ve riskli raporu olan Belediye İş Hanımızın dün yıkımını başlamıştık. Yıkım yapılan alanda ilçemize "Modern Ticaret Merkezi" kazandıracağız. İşte bu yıkım sırasında ekip arkadaşlarım duvarda bir ATATÜRK fotoğrafı fark etti ve hemen yıkımı durdurdu. Ata'mızın fotoğrafı duvardan alındıktan sonra yıkım işlemi devam etti. Bugünde duvardaki Ata'mızın fotoğrafını İmar ve Şehircilik Müdürümüz Melis EBEVİ çerçeve yaparak tarafıma emanet etti. Emanet diyorum çünkü yapımına başladığımız Modern Ticaret Merkezi Projemiz bittiğinde Ata'mızın fotoğrafı Modern Ticaret Merkezimizin en güzel yerinde var olacak ve Ata'mıza olan bağımızın nişanesi olacak. HER ZAMAN SÖYLÜYORUM TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E OLAN SEVGİMİZDE SAYGIMIZDA SONSUZDUR VE AYNI ZAMANDA HEMŞERİSİ OLMAKTANDA GURUR DUYDUĞUM ATA'MIZA OLAN BAĞIMIZI, SEVGİMİZİ VE SAYGIMIZI HİÇ KİMSE SORGULAYAMAZ. "dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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