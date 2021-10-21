Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa'da bir hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

BURSA (AA) - Bursa'da bir hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevleri yaklaşık bir saat süren müdahaleyle kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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