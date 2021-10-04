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Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

MANİSA (İHA) - 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Karadeniz ile makamında bir süre sohbet etti.

Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Arınç'a teşekkürlerini sundu. - MANİSA

Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

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Haber: Arınç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret - Haberler
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