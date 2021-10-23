AK Parti'li Akbaşoğlu: Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik

ÇANKIRI (DHA) - Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Akbaşoğlu, AK Parti döneminde birçok hizmetin yapıldığını belirterek, "Biz bu hizmet siyasetini 20 yıldır ortaya koyarken, bir tarafta Karabağ'da, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Kıbrıs'ta uluslararası meselelerle boğuşurken, içeride terörü bitirirken, dışarıda Zeytin Dalı Harekatı'nı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatlarını yaparken, PKK ile DAEŞ, YPG, FETÖ ile mücadele ederken içeride muhalefet ne yapıyor? Muhalefet algı, kumpas, yalan ve kurgu siyaseti güdüyor. 'Libya'da, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de ne işimiz var?' diyorlar. Milletimizin haklarını sonuna kadar, bütün muhataplara karşı savunmaya devam edeceğiz. Bir de siz çelme takmasanız 1'i 10 misli ile çarpacağız. Çok daha kısa sürede hedeflere ulaşacağız. Ama engelleseniz de çelme taksanız da hakikatleri çarpıtsanız da CHP ve yoldaşları, biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Akbaşoğlu, güçlü bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, "20 yılda yaptıklarımız, ikinci 20 yılda yapacaklarımızın en büyük delili ve teminatıdır. Biz her alanda Türkiye'yi büyüttük, güçlendirdik, daha özgür ve demokrat kıldık. İnsanımızın durumunu, eskisinden daha iyi bir noktaya taşıdık. Teknoloji harikası Akıncı İnsansız Hava Aracımız dünyada bir numara. Bunu genç beyinlerimiz üretiyor. Her vilayete kurduğumuz üniversitelerden yetişen mühendislerimiz harıl harıl çalışıyor. Binlerce mühendis yazılım yapıyor. Yüzbinlerce gencimiz yazılımcı olacak. AK Parti'nin ortaya koyduğu dinamik süreçle muazzam buluşlara imza atıyorlar. 2023'te Ay'a ulaşacağız. TOGG otomobilimiz 2022 sonunda seri üretime geçecek. Türkiye 81 vilayetindeki büyük hizmetleriyle demokratik ve adalet reformlarıyla bütün sorunları aşacak. Türkiye artık bölgesel bir güç olmaktan küresel süper lig olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadesini kullandı