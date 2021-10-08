Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Haberler
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Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Serinlemek için denize giren H.Ü. ve S.Z, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca vatandaşlar durumu sahil güvenliğe bildirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik botu, iki kişiyi kurtararak sahile çıkardı.

Ambulansla Karataş Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ü. ve S.Z'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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