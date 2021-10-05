5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

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5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

5 Ekim Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 ASKİ su kesintileri

ANKARA (Haberler.com) - Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

KAZAN Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Arıza Tarihi: 5.10.2021 13:05:00

Tamir Tarihi: 5.10.2021 13:05:00

Detay: Detay: YENİMAHALLE ANADOLU BULVARI ASKİ SPOR SALAONU YANI YEŞİL ALANDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.ARIZA PARK BAHÇELERE MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR

Etkilenen Yerler: Saraykent Sanayi sitesi, Keresteciler Sanayi Sitesi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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