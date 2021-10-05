5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!
5 Ekim Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 5 Ekim Salı 2021 ASKİ su kesintileri
ANKARA (Haberler.com) - Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 5 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
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Arıza Tarihi: 5.10.2021 13:05:00
Tamir Tarihi: 5.10.2021 13:05:00
Detay: Detay: YENİMAHALLE ANADOLU BULVARI ASKİ SPOR SALAONU YANI YEŞİL ALANDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.ARIZA PARK BAHÇELERE MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR
Etkilenen Yerler: Saraykent Sanayi sitesi, Keresteciler Sanayi Sitesi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.