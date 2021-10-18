18.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi - Haberler
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18.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

Habermetre - Haberler | Toplum
18.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

18. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34,...

HATAY (Habermetre) - 18. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskender Sayek, Ahmet Harbiyeli, 10, 15, 14, 18, 36, 65, 64, 68, 49_1, Madenli/1, Madenli/12, Madenli/10 Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 7, 10, Atatürk Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Nahırlı, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25, 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, 8542, 8544, 8546. ve 8553. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mahallesi Atatürk, Olgun, İnce, Dönmezer, Osman Dönmezer, Baykuş, Güven, Keskin ( Hürriyet), Cami, Mevlana, Taş, Durgun, Metin Uzun Sokaklarına 10: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Aydınlı Mahallesi 611, 617, 619, 620, 622, 623, 625, 627, 629, 641, 610, 601, 602, 605, 606, Adalet, 609, 672, 681, Yavuz Sultan Selim, 618, 621, 624, 628, 640, 600, 603, 607, 608, Karaçam, Ardıç, Ahlat, 642, Çayır, Yıldız, Gürgen, Söğütlü, Filikçi Mustafa, 643, Alaçam, Açelya, 639 ve Aydınlı/1 Sokak, Çankaya Mahallesi 655, Yavuz Sultan Selim, Acemli, 652, 656, 610, 607 ve 658 Sokak, Gündüz Mahallesi 735 Sokak, Mimar Sinan Mahallesi 735, 748, 749, 743 ve 747 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı/1, Aşağıpulluyazı/14, Aşağıpulluyazı/16, Aşağıpulluyazı/6, Aşağıpulluyazı/8, Aşağıpulluyazı/3, Aşağıpulluyazı/4, Aşağıpulluyazı/2, Aşağıpulluyazı/17, Aşağıpulluyazı/7 ve Aşağıpulluyazı/5 Sokak, Çabala Mahallesi, Yayla, Çabala, Kekeç ve Ayvacık Sokak, Kızılçat Mahallesi Kuspınar, Kızılçat ve Kızılçat/4 Sokak, Yukarıpulluyazı Mahallesi Yukarıpulluyazı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 18.10.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi - Haberler
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