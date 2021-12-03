Güvenli alışveriş için pazaryerinde sıkı denetim

Zabıta ekipleri fiyat etiketlerini tek tek kontrol ederken, pazarcı esnafına fiyat etiketlerinin kesinlikle kilogram fiyatı gösterecek şekilde konulmasını gerektiğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde Perşembe Pazaryerinde denetimde bulunan ekipler fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti, 'yarım kilogram' şeklinde düzenlenen etiketlerin '1 kilogram' olarak düzeltilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, fiyat etiketi başta olmak üzere diğer hususlarda da zabıta ekiplerinin düzenli olarak denetime devam edeceklerini belirtti.

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