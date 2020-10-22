Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze, Ünye Belediyesi'ni ziyaret etti
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Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze, Ünye Belediyesi'ni ziyaret etti

22.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:45
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze, Ünye Belediyesi'ni ziyaret etti

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

Japaridze'ye ziyarette, Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushitashvili, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, Ünye Acara Gürcü Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Ali Gürsoy eşlik etti.

Japaridze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizme yönelik ziyaretlerin gerçekleşemediğini söyledi.

Her yıl çok sayıda Gürcistan vatandaşının Ünye'ye gelerek tatil yaptığını belirten Japaridze, "Koronavirüs salgını nedeniyle duraksayan turizm faaliyetlerinin, yeni normal dönemde normalleşerek ilerleyen süreçte artacağına inanıyorum." dedi.

Tavlı ise kardeş ülke olarak gördükleri Gürcistan ile ilişkilerin geçmişten bu yana sağlam temellere dayandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem turizm hem de ticaret anlamında iki ülke artan bir ilişki içerisinde. Koronavirüs salgını nedeniyle azalan ziyaretlerin, salgının bitimiyle birlikte hızla normale döneceğine inancımız tam. İki ülkenin ilişkileri, bu sürecin ardından kaldığı yerden devam ederek artacak."

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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