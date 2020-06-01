Gurbetçiler Türkiye'deki tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek
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Gurbetçiler Türkiye'deki tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, Türkiye'nin aldığı korona salgını önlemleri kapsamında tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek.

Gurbetçiler Türkiye'deki tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek
01.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:09

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, Türkiye'nin aldığı korona salgını önlemleri kapsamında tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek.

Korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alınması kararı gurbetçileri üzdü. Seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'ye gitmeyi planlayan gurbetçiler, 14 günlük karantina kararının kaldırılmasını talep ediyor.

Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Türkiye'ye gitmeyi planladığını anlatan Emrullah Akın, "Biz 4 haftalığına karayoluyla izne gideceğiz. Bir haftasını yollarda geçireceğiz. İki haftasını da Türkiye'de evimizde karantina altında geçireceğiz. Eğer karantina uygulaması kalkmazsa bizim Türkiye'ye gitmemizin bir anlamı kalmıyor" diyerek izinlerinin büyük bir kısmında tatil yapamayacaklarını ifade etti.

Türkiye'yi tercih edecek yabancı turistlere otellerinde 14 gün karantina uygulanıp uygulanmayacağını soran Ahmet Çelik ise, "Eğer yabancı turistlere 14 günlük otel karantina uygulaması yapılacaksa kimse ülkemize gelmez. Karantina turistlere uygulanmayacaksa gurbetçilere uygulanması çifte standart olur. Bu uygulama da bizi yaralar. Bizi Covid-19 taşıyıcısı gibi görmeleri bizi üzer" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

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