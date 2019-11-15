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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.908 1,13
BIST ANKARA 133.820 1,06
BIST ANTALYA 56.770 2,37
BIST BALIKESİR 86.968 1,26
BIST BURSA 170.

15.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:18
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.908 1,13
BIST ANKARA 133.820 1,06
BIST ANTALYA 56.770 2,37
BIST BALIKESİR 86.968 1,26
BIST BURSA 170.120 1,51
BIST DENIZLI 104.034 3,33
BIST ISTANBUL 107.492 1,02
BIST IZMIR 175.926 2,06
BIST KAYSERI 424.804 0,83
BIST KOCAELI 233.456 0,48
BIST KONYA 91.887 0,72
BIST TEKIRDAĞ 298.802 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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