Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.908 1,13
BIST ANKARA 133.820 1,06
BIST ANTALYA 56.770 2,37
BIST BALIKESİR 86.968 1,26
BIST BURSA 170.
15.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.908
|1,13
|BIST ANKARA
|133.820
|1,06
|BIST ANTALYA
|56.770
|2,37
|BIST BALIKESİR
|86.968
|1,26
|BIST BURSA
|170.120
|1,51
|BIST DENIZLI
|104.034
|3,33
|BIST ISTANBUL
|107.492
|1,02
|BIST IZMIR
|175.926
|2,06
|BIST KAYSERI
|424.804
|0,83
|BIST KOCAELI
|233.456
|0,48
|BIST KONYA
|91.887
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|298.802
|1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA