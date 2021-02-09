Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:48
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.692.051.215Emlak Konut GMYO1.585.607.856Garanti Bankası1.036.706.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.692.051.215
|Emlak Konut GMYO
|1.585.607.856
|Garanti Bankası
|1.036.706.499
|Şişe Cam
|976.473.748
|Petkim
|963.417.572
|Doğan Holding
|725.606.904
|Akbank
|547.888.951
|Gübre Fabrikaları
|440.778.379
|Odaş Elektrik
|435.367.365
|Kardemir (D)
|418.882.646
|Albaraka Türk
|384.273.906
|Tüpraş
|383.198.257
|Türk Hava Yolları
|362.052.995
|Aselsan
|348.912.831
|Ford Otosan
|346.403.432
|Yapı ve Kredi Bankası
|322.115.593
|Sasa Polyester
|317.386.415
|Koza Madencilik
|309.780.070
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|308.045.112
|Şekerbank
|241.268.237
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500