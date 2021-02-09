Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

09.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:48
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.692.051.215Emlak Konut GMYO1.585.607.856Garanti Bankası1.036.706.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın1.692.051.215
Emlak Konut GMYO1.585.607.856
Garanti Bankası1.036.706.499
Şişe Cam976.473.748
Petkim963.417.572
Doğan Holding725.606.904
Akbank547.888.951
Gübre Fabrikaları440.778.379
Odaş Elektrik435.367.365
Kardemir (D)418.882.646
Albaraka Türk384.273.906
Tüpraş383.198.257
Türk Hava Yolları362.052.995
Aselsan348.912.831
Ford Otosan346.403.432
Yapı ve Kredi Bankası322.115.593
Sasa Polyester317.386.415
Koza Madencilik309.780.070
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası308.045.112
Şekerbank241.268.237
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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