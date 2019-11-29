Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,17 1,19 -1,68 ...
29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,17
|1,19
|-1,68
|Netaş Telekom.
|12,92
|13,13
|-1,60
|Bim Mağazalar
|45,76
|46,50
|-1,59
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,84
|-1,19
|Turkcell
|13,58
|13,73
|-1,09
|Gersan Elektrik
|2,82
|2,85
|-1,05
|Ülker Bisküvi
|22,06
|22,26
|-0,90
|Türk Hava Yolları
|13,70
|13,82
|-0,87
|Enerjisa Enerji
|7,11
|7,17
|-0,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|2,42
|-0,83
|Albaraka Türk
|1,34
|1,35
|-0,74
|Metro Holding
|1,38
|1,39
|-0,72
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,58
|-0,63
|Pegasus
|73,25
|73,70
|-0,61
|Gübre Fabrik.
|6,66
|6,70
|-0,60
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|5,03
|-0,60
|Alarko GMYO
|80,05
|80,50
|-0,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,39
|5,42
|-0,55
|Gözde Girişim
|4,03
|4,05
|-0,49
|Koza Madencilik
|9,23
|9,27
|-0,43
Kaynak: AA