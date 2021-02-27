Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

27.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 562 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 562 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 829 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 600 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 562 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 783 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 703 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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