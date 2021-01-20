Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

20.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 622 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 622 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 94 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 808 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 955 bin 655 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 622 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1135 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 22 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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