Güney Afrika'da uygulanan Kovid-19 aşısı 7 milyon dozu geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 7 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 7 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanı Vekili Mmamoloko Kubayi, yaptığı açıklamada, ülkede bugüne kadar 7,3 milyon doz aşı uygulandığını belirtti.

Ağustosta 35 yaş ve üstü 7 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiği ifade eden Kubayi, aşılamanın gönüllülük esasına dayandığını, kimsenin buna zorlanmayacağını kaydetti.

Güney Afrika'da 26 Temmuz'dan itibaren Kovid-19 tedbirlerini 3. seviyeye düşürme kararı alınmasının ardından, vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Hafta boyunca ülkede günlük ortalama 200 bin kişi aşılandı. Bu sayı Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın işaret ettiği günlük 300 bin hedefinin gerisinde kalıyor.

ABD tarafından hafta içinde hibe edilen 5 milyon dozdan fazla aşının ülkeye ulaşmasıyla, aşılama çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 25 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 36'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 287 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 71 bin 679 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik