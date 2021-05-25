Güney Afrika'da iktidar partisi ANC taraftarları İsrail'i protesto etti
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Güney Afrika'da iktidar partisi ANC taraftarları İsrail'i protesto etti

Güney Afrika'da iktidar partisi ANC taraftarları İsrail'i protesto etti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994'ten beri iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994'ten beri iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi üyeleri, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde toplanan parti üyeleri, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Gösteriye, ANC Genel Sekreter Yardımcısı Jessi Duarte ve Gauteng Eyalet Başbakanı David Makhura'nın aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride "Filistin'e Özgürlük" sloganları atıldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Filistin halkına toprakları ve özgürlüğü iade edilmediği sürece barış ve adaletin tesis edilemeyeceği vurgulandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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