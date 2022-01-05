Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı - Haberler
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Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı

Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi binasının camlarına çekiçle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi binasının camlarına çekiçle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin camlarını kırdığı iddiasıyla 36 yaşında bir erkek şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şüphelinin polisin dur emrine uymayarak camları kırmaya devam etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ifade edildi.

Adalet Bakanı Ronald Lamola, basına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine saldırının demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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