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Güneş Sigorta'dan rekor başarı

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Prim üretiminde hayat dışında sektörde 11. sırada yer alırken, 2020 yılı nisan sonu itibarıyla rekor yükselişe imza atarak 4. sıraya yükseldik.

Güneş Sigorta'dan rekor başarı
28.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:23

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, "Prim üretiminde hayat dışında sektörde 11. sırada yer alırken, 2020 yılı nisan sonu itibarıyla rekor yükselişe imza atarak 4. sıraya yükseldik. Prim üretimimizi 2,5 kat artırarak, ilk 4 ayda 1 milyar 517 milyon TL prim ürettik." ifadelerini kullandı.

Güneş Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geçen yıl uygulamaya başladığı yeniden yapılanma ve dinamik iş yapış anlayışının olumlu sonuçlarını yılın ilk 4 ayındaki finansal sonuçlarında da görmeye devam ediyor.

Güneş Sigorta, nisan ayı itibarıyla rekor bir başarıya imza atarak hayat dışı prim üretiminde 4. sıraya yükseldi. En son 2009 yılında 5. sırada yer alan Güneş Sigorta, 11 yıl sonra 4. olarak sektörde tekrar ilk 5'e yükseldi.

Sigorta şirketi, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla prim üretimini yüzde 151 artırırken, pazar payını da 2 katın üstünde büyüttü. Prim üretimini 2,5 kat artıran Güneş Sigorta, teknik karlılığını negatiften pozitife döndürerek karını 195 milyon TL'ye yükseltti.

Güneş Sigorta, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla aktif büyüklüğünü ve öz sermayesini 2,5 kat artırarak, 4.6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.

"Sektörde öncü olmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Güneş Sigorta'nın sigorta sektörünün öncü ve fark yaratan şirketi olarak zirve olmayı hedeflediğini belirterek, 2020 yılının 4. ay sonuçlarına baktığımızda bu hedefimize ulaşma ve ülke ekonomimize katkıda bulunma konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Geçen senenin aynı döneminde prim üretiminde hayat dışında sektörde 11. sırada yer alırken, 2020 yılı nisan sonu itibarıyla rekor yükselişe imza atarak 4. sıraya yükseldik.

Prim üretimimizi 2,5 kat artırarak, ilk 4 ayda 1 milyar 517 milyon TL prim ürettik. 195 milyon TL karlılıkla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ettik. Bu başarılı sonuçlara ise aynı hedefe odaklanmış çalışanlarımız, dağıtım kanalımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte ulaştık. Önümüzdeki dönemde ivmemizi daha da yukarıya taşıyacak ve sektörde öncü olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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