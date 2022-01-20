GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.30/18.15/19.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri