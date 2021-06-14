GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, şehir turu yapacak.

(Şuşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Emlak ve Katılım Bankası A.Ş. ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş'nin hesapları incelenecek.

(TBMM/15.00/15.30/16.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- TÜİK, 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, "60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını, kurumda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında ilk maçlar, F Grubu'ndaki Macaristan-Portekiz ve Fransa-Almanya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Budapeşte/19.00/Münih/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacakları maça ilişkin Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanı yapacak.

(Bakü/16.45/17.30)

3- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinin 4'üncü maçında Semt77 Yalovaspor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Yalova/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı