GÜNDEM / 31 Ocak 2021

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 22. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor-Göztepe, Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Erzurum/13.30/Denizli/16.00/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 22. haftasında yoğun yağış nedeniyle tamamlanamayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, ertelendiği 19. dakikadan itibaren oynanacak.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 19. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, Menemenspor-Giresunspor, Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor ve Bursaspor-Altınordu maçları yapılacak.

(İstanbul/İzmir/13.30/Bolu/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasına Pınar Karşıyaka-TOFAŞ, Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/15.15/İstanbul/13.00/17.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor-Karayolları, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Çanakkale/13.00/Bursa/18.00/İstanbul/16.00/19.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor maçının yanı sıra Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İstanbul'daki C Grubu'nda tek maç yapılacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası tek maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Bilim kurulları Kovid-19'la mücadeledeki yol haritasının belirlenmesinde etkin rol oynadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında geçen yıl 59 kez toplanan bilim kurulları, Türkiye'ye uçuşların durdurulmasından, yurt dışından gelenlerin 14 gün karantinada tutulmasına, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasından, eğitime ara verilmesine kadar salgınla mücadele tedbirlerinin alınmasına yönelik birçok tavsiyede bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner:

"Kimi zaman hastalarınızla ilgili olumsuz sonuçlarla karşılaştığınızda karamsarlığa kapılıyorsunuz, sonra tedbirlere uyulmadığını gördüğünüzde hastanede sıkıntı çeken o hastayı düşünüyorsunuz. Kişilerin, o gerçekle yüz yüze gelmesini ve korunmasını istiyorsunuz"

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"Devletimiz önerdiğimiz hemen her uygulamayı kullanıma soktu"

"Gözüken o ki Türkiye'deki bilim insanlarının hem ülkedeki hem de dünyadaki bilime yaptıkları katkılar unutulmayacak. Hatta Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin, bilimsel faaliyetlerin ne denli başarılı olduğu dünyaya duyurulmuş oldu"

(Ahmet Sertan Usul-Ankara)

2- Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti

2020 yılı sonunda Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında toplam otomotiv ile otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ve Avrupa ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü ülke olarak yer aldı

Avrupa'da 2020 yılında bir önceki yılla kıyaslandığında otomotiv satışını arttıran bir ülke olmazken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu

(Abdülselam Durdak/İstanbul)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Aklınıza çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimaliniz geliyor"

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, yakalandığı koronavirüsü ilaç tedavisiyle yenerek görevine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Adem Çakır:

"Bu hastalığın en önemli boyutlarından biri de çok fazla yaşa bakmaması. Mücadeleyi kaybettiğiniz anda ölebilirsiniz. Çocuklarınızın size sarılmadan gömülme ihtimali aklınıza geliyor. Bu çok kötü bir duygu"

(Şahin Oktay/Kocaeli)

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Kaynak: Anadolu Ajansı