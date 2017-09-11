Güncelleme - Tunceli'de Yola Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi

Tunceli'nin Pertek ilçesi girişinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.



Pertek ilçesindeki polis kontrol noktasına yakın alanda güvenlik güçlerince yola tuzaklanan tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı tespit edildi.



Tunceli-Pertek karayolunun çift taraflı trafiğe kapatılmasının ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.



Patlamanın ardından yolda 5 metre derinliğinde çukur oluştu.



Çalışmanın tamamlanmasından sonra yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan Tunceli-Pertek karayolu yeniden ulaşıma açıldı.



Valilik açıklaması



Valilikten yapılan açıklamada, kentte terörist unsurların bulunması ile etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pertek ilçesi girişinde el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarılan açıklamada, "Pertek ilçemiz polis kontrol noktasına 50 metre uzaklıkta 100 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, ele geçirilen düzenek cumhuriyet başsavcılığımızın talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.