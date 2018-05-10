Güncelleme - Suriyeli Anne Kız Cinayetinin Zanlısı Yakalandı

Mersin'de yaşayan Suriyeli anne ile kızını evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen aile yakını tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Ayşa Cuma (45) ile kızı Uvfa Naasan'ın (19) öldürülmesi olayının failini yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Olayla ilgili titiz bir araştırma yapan ekipler, Suriyeli aile yakını Şevket K'nin 3-4 ay önce Mersin'den ayrıldığı ve nereye gittiğinin bilinmediğini belirledi.



Zanlıyı Türkiye genelinde arayan ekipler, Gaziantep'te bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.



Gaziantep'e giden ekipleri görünce kaçan zanlı, uzun kovalamaca sonucunda yakalandı. Zanlının kovalamaca sırasında düşüp çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.



Mersin'e getirilen zanlının ilk ifadesinde, Uvfa Naasan ile ilişkisi olduğunu, bunun ortaya çıkmaması ve karısının duymaması için anne ve kızını öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.



Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Mersin'de geçen yıl ağustosta Suriyeli Ayşa Cuma (45) ile kızı Uvfa Naasan (19) evlerinde bıçakla öldürülmüş bulunmuş, görme engelli dedenin de olay sırasında evde olduğu öğrenilmişti.



Cinayetlerle ilgili çok sayıda kişinin ifadesini başvurulmuş ancak olayın faili bulunamamıştı.