Güncelleme - Pentagon'dan Pyd/pkk'nın Kilis'e Roketli Saldırısına Kınama

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen Kilis'e yönelik roketli saldırıya ilişkin, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, YPG'nin Afrin'den Türkiye'nin Kilis iline yönelik roketli saldırılarında birçok sivilin öldüğünü, onlarca sivilin yaralandığını hatırlatması üzerine Korgeneral McKenzie, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Niyetimiz bu silahları DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplamak"

PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğinin hatırlatılması ve "Bu silahların toplama işlemi başladı mı? Bu konuda ne aşamadasınız?" şeklindeki soru üzerine de McKenzie, "Niyetimiz bu silahları DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplamak ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisi'nde devam ediyor. Bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Münbiç'e girmeye hazırlandığına yönelik herhangi bir emare görüp görmediklerine ilişkin soru üzerine de Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü McKenzie, Münbiç'e yönelik hareketlenmeye dair herhangi bir işaret görmediklerini kaydetti.

- Pentagon Sözcüsü White

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Dana White da Türkiye ile çalıştıklarını, DEAŞ ile mücadeleden dikkatleri çekmemesi için operasyonun kısıtlı tutulmasını ifade ettiklerini söyledi.

Türkiye'ye sivil kayıplardan kaçınması çağrısında bulunduklarını belirten White, Afrin'e yönelik operasyonun, DEAŞ'a yönelik operasyonlarla ilgili dikkatleri dağıttığını savundu.

"Sivil kayıplarından kaygı duyduğunuz için mi Türkiye'den Afrin operasyonunu sınırlı tutmasını istiyorsunuz?" sorusuna da White, "Türkiye'den saldırısını sınırlı tutmasını istedik çünkü dikkatleri dağıtıyor." cevabını verdi.

Türkiye'nin PKK ile PYD/YPG'yi aynı gördüğünü ancak ABD'nin bunu kabul etmediğine yönelik soru üzerine de Dana White, "Türkiye, bir NATO müttefikidir ve biz her şeyi aynı şekilde görmüyoruz ancak birlikte çalışıyoruz. Sınırları içindeki çatışmalar konusunda onlarla çalışıyoruz ve onlara yardım etmeye devam edeceğiz ancak tüm tarafların DEAŞ'ın yenilmesi kampanyasına odaklanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahlar ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.