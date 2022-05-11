Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kayode topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

13. dakikada Efecan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki Eduardo'nun şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada Juanfran'ın topu ceza sahası içerisindeki Eduardo'ya gönderdi. Apindangonye erken davranarak Eduardo'nun önüne düşen topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

43. dakikada ceza sahası içinde Juanfran'ın şutunda Ali Şaşal topu kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangonye xx, Caner xx, Ahmet xx Uğur xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Goutas, Sefa, Felix, Camara, Konate, Kerem, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Furkan xx, Milinovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Fer xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Candeias xx, Eduardo xx

Yedekler: Yusuf, Musa, Ahmet, Umut, Efkan, Diedhiou, Awazeim, Fatih, Oğuz, Tayfur

Teknik Direktör: Felipe Mateos

Sarı Kartlar: Ulvestad, Ahmet (DG Sivasspor)

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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