ZİÇEV Samsun Şubesi, çocukların yüzünü güldürmek için 33 yıldır çabalıyor

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Samsun Şube Başkanı Alaattin Kuru, 33 yıldır çocukların yüzünü güldürmek için çabaladıklarını söyledi. ZİÇEV Samsun Şubesi yöneticileri, bağışçılarıyla bir etkinlikte buluştu. Kadıköy Koruluğu Berati Sokak'ta bulunan ve 110 özel öğrencisi olan ZİÇEV, kendilerine destek veren iş insanları ve firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Samsun Şube Başkanı Alaattin Kuru, 33 yıldır çocukların yüzünü güldürmek için çabaladıklarını söyledi.

ZİÇEV Samsun Şubesi yöneticileri, bağışçılarıyla bir etkinlikte buluştu. Kadıköy Koruluğu Berati Sokak'ta bulunan ve 110 özel öğrencisi olan ZİÇEV, kendilerine destek veren iş insanları ve firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Yaptıkları çalışmanın bir gönül işi olduğunu söyleyen Başkan Alaattin Kuru, "Burada vakfımıza destek veren ve özel çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan kıymetli insanlarla bir araya geldik. 33 yıldır çocuklarımıza katkı sağlamak ve onların yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için çabalıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel hale gelen buluşmaya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da eşlik etti. ZİÇEV'in çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Necattin Demirtaş, "Böylesine güzel ve anlamlı bir iş yapan, özel çocuklarımıza sahip çıkan ZİÇEV'i kutluyorum. Bizler de elimizden geldiğince destek vermeye ve bu güzel çalışmaya katkı sağlamaya çaba gösteriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN