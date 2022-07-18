Yunan Yetkililer: Uçağın Düştüğü Bölgede Halk Sağlığını Tehdit Edecek Tehlikeli Madde Tespit Edilmedi

Yunanistan Sivil Havacılık Kurumu'nun elektronik posta yoluyla paylaştığı basın açıklamasına göre 11,5 ton "tehlikeli madde" taşıyan ve Sırbistan'ın Niş kentinden havalanan uçak, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Hindistan'ın Ahmedabad kentinde mola vererek Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gidiyordu.

ATİNA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Pazartesi günü televizyonda yayınlanan basın toplantısında konuşan Yunanistan İtfaiye Hizmetleri Sözcüsü Ioannis Artopoios, test sonuçlarına göre Yunanistan'ın kuzeyinde düşen uçağın enkaz bölgesinde halk sağlığını tehdit eden herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığını bildirdi. Artopoios, Antonov 12 model uçakta bulunan 8 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiğini ve bir cesedin çıkarıldığını sözlerine ekledi. Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının Cumartesi akşamı Kavala kenti yakınlarında düşmesi üzerine Yunan yetkililer alarm durumuna geçti. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı'nın elektronik posta yoluyla paylaştığı basın açıklamasına göre, afet personeli özel birimleri, kaza bölgesinde tehlikeli enkaz incelemesi yaparken yakınlardaki yerleşim yerlerinin sakinlerinden evlerinde kalmaları istendi.

Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düştüğü bölgeye giden ambulanslar, 17 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Yunanistan Sivil Havacılık Kurumu'nun elektronik posta yoluyla paylaştığı basın açıklamasına göre 11,5 ton "tehlikeli madde" taşıyan ve Sırbistan'ın Niş kentinden havalanan uçak, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ve Hindistan'ın Ahmedabad kentin mola vererek Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gidiyordu. Yunanistan'ın ulusal kanalı ERT'nin bildirdiğine göre Pazar günü daha önceki bir saatte açıklama yapan Sırbistan yetkilileri, uçağın eğitim amaçlı mühimmat taşıdığını duyurmuştu. Sivil Havacılık Kurumu, uçağın pilotunun, motorların birinde yangın çıktığını söyleyerek Yunan yetkililerden acil iniş izni istediğini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, uçak kazasına yönelik derin üzüntülerini bildirerek kazada hayatını kaybeden 8 kişinin ailelerine taziyelerini iletti.

Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarında düştüğü bölgeye giden itfaiye çalışanları, 17 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği kazadan sonraki saatlerde bölge sakinlerine pencerelerini ve kapılarını kapatma tavsiyesinde bulunurken kaza bölgesine sevk edilen özel afet personeli, nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma ve piroteknikte uzmanlaşmış askeri birlikler ve itfaiye birimleri de zehirli dumanlara karşı önlem aldı. ERT'ye konuşan İtfaiye Hizmetleri Yetkilisi Marios Apostolidis, kazaya ilk müdahalede bulunan itfaiyecilerin bazılarının, bilinmeyen beyaz bir maddeyle temas üzerine göz ve ağızlarının tahriş olduğunu ve solunum sorunu yaşayan iki kişinin yerel bir hastaneye kaldırıldığını söyledi. Görgü tanıkları, insanların yaşadığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında bir mısır tarlasına düşen uçağın alev aldığını ve ardından patlamaların yaşandığını anlattı

Xinhua / Güncel