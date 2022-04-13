YTB'den Türkiye'nin AB ve NATO ilişkilerine yönelik sertifikalı eğitim programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki gençlere Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu daha yakından tanımaları amacıyla "Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı" düzenleyeceğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı" ile yurt dışında yaşayan gençler, hem Türkiye'nin AB ve NATO ile ilişkilerini daha iyi anlama fırsatı elde edecek hem de bu kuruluşlardaki kariyer imkanları hakkında bilgi sahibi olacak.

Sertifika programı, YTB ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Daimi Temsilciliği ve İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciliği iş birliğinde 23-25 Mayıs arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Programda, AB ve NATO'nun genel işleyişi, kurumsal yapıları ve Türkiye'nin bu kurumlarla ilişkisi üzerine seminerler ile bu kurumlarda görevli personelin aktaracağı kariyer süreçlerine ilişkin bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek, programın bazı İngilizce bölümler dışında dili Türkçe olacak.

Programa katılmak isteyenlerde aranan şartlar şöyle açıklandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mavi kartlılar ve mavi kart almaya hakkı olanlar (anne babası veya daha üst soyu izinle T.C. vatandaşlığından çıkmış olmak) bu programa başvurabilecek. Başvuru şartları arasında 01.01.1992 ve 01.01.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak da bulunuyor. Halihazırda lisans ve lisansüstü eğitimine ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde devam edenler programda yer alabilecek. Programa yurt dışında ikamet edenler katılabilecek."

Başvurular "www.ytb.gov.tr/duyurular/turkiye-ab-nato-sertifikali-egitim-programi-brukselde-basliyor" sayfasında belirtilen gerekli belgelerin "abegitimleri@ytb.gov.tr" adresine e-posta olarak gönderilmesiyle yapılacak. Kontenjanların sınırlı olduğu programın son başvuru tarih ise 29 Nisan.

Programa hak kazanan kişilerin Brüksel'de gerçekleştireceği konaklama ve iaşe YTB tarafından karşılanacak. Ulaşım için bilet ibrazı karşılığında Avrupa ülkelerinden katılım sağlayan kişiler için 150 avro, ABD ve Kanada'dan katılmak isteyenlere 300 avroya kadar destek sağlanacak.