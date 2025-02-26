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6 şehrin milletvekili sayısı değişti

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Yüksek Seçim Kurulu, 2024 nüfus verilerine göre illerin milletvekili sayılarında bazı değişiklikler yaptı. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı 1'er artarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat'ın sayıları 1'er azaldı. Yeni verilere göre Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

İSTANBUL 96 VEKİL ÇIKARACAK

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

İŞTE İLLERİN ÇIKARACAKLARI VEKİL SAYILARI

Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er azaldı.

İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde: "Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

6 şehrin milletvekili sayısı değişti
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Kara:

keşke 50 ye düşse vekil sayısı 650 sini bir şey mi yapıyor sadece el kaldır indir zaten hepsin Tayyup yapıyor:)

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Haber YorumlarıVkanat:

murat kara dünyadan bihbersin biraz aktüel ol vekil sayısı 650 değil 600 dür 650 yi nerden çıkarttın

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Haber YorumlarıMutlu Akdağ:

Bu vekiller ne is yapiyor bwn esenlerde oturuyorum birakin vekili belediye baskanini bile secimden secime goruyoruz okadar bide vekil var ne is yapiyorda buna oy verecegiz. Cakar takip ihale alsin kendine ve cevresine rant saglasin diyemi.merakimdan soruyorum iste

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Haber YorumlarıMurat Kara:

hic olmasin daha iyi

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Milletvekili ne ise yarar milletin sirtindan paea emmektrn baska hadi kurtulus savasi zamaninda ise yaradilat hemde cok yaradilar inonu sonrasindakiler ne yapti ulkeye fayda adina

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