Yozgat'ta YHT'nin ilk ücretsiz yolcuları Ankara ve Sivas'a hareket etti Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), ilk ücretsiz yolcularıyla Yozgat'tan Ankara ve Sivas'a hareket etti.

Yozgat'ta YHT'nin ilk ücretsiz yolcuları Ankara ve Sivas'a hareket etti

YOZGAT - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni (YHT), ilk ücretsiz yolcularıyla Yozgat'tan Ankara ve Sivas'a hareket etti. Vatandaşlar Yozgat YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin ulaşımda önemli projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'ninde ulaşımın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurmasının ardından YHT'nin ilk yolcuları, Ankara ve Sivas'a gitmek üzere Yozgat'tan hareket etti. İnternet üzerinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, Yozgat YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu. Yolcular, online aldıkları bilet kontrolünün ardından bindikleri trenle Ankara ve Sivas'a doğru yola çıktı.

Hızlı trene ilk defa bindim

Hızlı treni yıllardır hasretle beklediklerini söyleyen Cemal Koçaker isimli vatandaş, "Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir övünç. İnşallah bütün illerimizden hızlı tren geçer. Vatandaşlarımız rahat bir seyahat eder, hızlı tren herkese hayırlı uğurlu olsun. Devletimize, milletimize Rabbim zeval vermesin. Yüksek hızlı trene ilk kez bineceğim, uzun yıllardır bekliyordum. İnşallah hızlı tren Doğu'ya kadar gider. Bileti online aldım biraz yoğundu uygulama ama alabildim." dedi.

Hızlı treni duyunca otobüs biletimi iptal ettim

Ankara üzerinden Konya'ya giden Betül Korkmaz isimli öğrenci ise, "Ben akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya otobüsle geri dönecektim ama hızlı trenin açıldığını duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gideceğim. Buradan Ankara'ya Ankara'dan Konya'ya gideceğim. Normalde yüksek hızlı treni Ankara-Konya arasında kullanıyordum, Yozgat'a da çok iyi oldu yıllardır özlemle bekliyordum." şeklinde konuştu.

Yolculuğumuz rahat geçti

Hızlı tren ile Ankara'dan Yozgat'a gelen Mehmet Taştekin de, "Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğumuz çok rahat geçti, herkese kısmet olur inşallah. Şu anda bir ay ücretsiz vatandaşımız hızlı trene yoğun ilgi gösteriyor." ifadelerine yer verdi.