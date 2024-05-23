Yozgat'ta Otomobilde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Yozgat'ta yapılan bir operasyonda bir otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Yozgat kara yolu Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 134,8 sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, uyuturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.