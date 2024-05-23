Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Otomobilde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yapılan bir operasyonda bir otomobilde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta otomobilinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara- Yozgat kara yolu Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 134,8 sentetik uyuşturucu, 11 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, uyuturucu kullanma aparatı ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Yozgat Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title