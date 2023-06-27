Yozgat'ta Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Ziya Polat, deprem felaketini anarak deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi. Programa AK Parti ve MHP milletvekilleri, Belediye Başkanı, Üniversite Rektörü, kaymakamlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonu'ndaki programda konuşan Vali Ziya Polat, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketini anımsatarak, deprem şehitlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diledi.

Depremde devletin, milletin ne kadar güçlü olduğunun görüldüğünü ifade eden Polat, "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kurban Bayramı'nda yiğitler şehri Yozgat'ta tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Tüm kavşaklarımızda jandarmamızla emniyetimizle tedbirlerimizi almış bir şekilde bayrama giriyoruz. İnşallah kaza bela olmadan sevdiklerimize ulaşırız. Sürücülerimizden kurallara uymalarını rica ediyoruz. Yiğitler şehri Yozgat birlik ve beraberlik içerisinde bayrama koşuyor. Bayramımız mübarek olsun." dedi.

Programa AK Parti milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kaymakamlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.