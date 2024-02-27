Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta bir iş yerinden çalınan 2 elektrik motoru ve 40 metre kablo ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, olayın ihbarı üzerine çalışma yaparak şüphelileri yakaladı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Yozgat'ta iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, kentte bir iş yerinden 2 elektrik motoru ve 40 metre kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamda, olayla ilgili şüpheliler M.Ö. ve M.Ö. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, çalınan elektrik motorları ile kablo, sahibine teslim edildi.